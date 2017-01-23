Определились все четвертьфиналисты в одиночных разрядах Australian Open

На Открытом чемпионате Австралии по теннису определились все четвертьфинальные пары в женском и мужском одиночных разрядах. Об этом сообщается на сайте соревнований.

У мужчин за выход в полуфинал немец Миша Зверев поборется со швейцарцем Роджером Федерером, француз Жо-Вильфрид Цонга сыграет с еще одним представителем Швейцарии — Станисласом Вавринкой. Канадец Милош Раонич встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, а бельгиец Давид Гоффен — с болгарином Григором Димитровым.

В женском одиночном разряде осталась единственная представительница России — Анастасия Павлюченкова, которая проведет матч с американкой Винус Уильямс. Ее соотечественница Коко Вандевеге сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой. Чешка Каролина Плишкова померится силами с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони, а американка Серена Уильямс — с британкой Йоханой Контой.

Australian Open — первый в сезоне турнир «Большого шлема». Соревнования, общий призовой фонд которых превышает 36 миллионов долларов, проходят в Мельбурне с 16 по 29 января.