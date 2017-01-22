Вавринка исправил болельщика во время матча Australian Open

Швейцарский теннисист Станислас Вавринка, занимающий четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), исправил болельщика во время матча четвертого круга Открытого чемпионата Австралии с итальянцем Андреасом Сеппи. Видео с эпизодом было опубликовано на YouTube-канале Australian Open.

Болельщика на матче Вавринка — Сеппи выкрикнул: «Вперед, Роджер!», на что швейцарец отреагировал: «Он не здесь, он на арене Рода Лэйвера!», чем вызвал смех на трибунах.

Вавринка обыграл Сеппи со счетом 7:6, 7:6, 7:6, в параллельном матче Федерер (17) оказался сильнее пятой ракетки мира Кеи Нишикори — 6:7, 6:4, 6:1, 4:6, 6:3.

В четвертьфинале Вавринка сыграет с французом Жо-Вилфридом Цонга, а Федерер — с немцем Мишей Зверевым.