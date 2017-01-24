Эксперт предсказала победу Павлюченковой над Уильямс на Australian Open

Бывшая австрийская теннисистка Барбара Шетт, ныне работающая комментатором на телеканалах Eurosport, предсказала победу россиянки Анастасии Павлюченковой над Винус Уильямс (США) в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Слова Шетт приводятся в пресс-релизе Eurosport, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Анастасия отлично бьет с задней линии, у нее хорошая подача, она может подходить к сетке. Похоже, на этом турнире для нее все складывается удачно. Винус Уильямс — непростая соперница. С одной стороны, она уже не так молода, но когда-то Винус была первой ракеткой мира. Тем не менее, у российской теннисистки очень хорошие шансы в матче против Уильямс», — сказала Шетт.

По словам финалистки Australian Open-2001, Павлюченкова окажется сильнее Уильямс, если сыграет стабильно и не будет совершать случайных ошибок. «Это огромная возможность для нее — в ее карьере впервые появился шанс попасть в полуфинал турнира "Большого шлема". Она долго этого ждала и, думаю, она к этому готова», — добавила Шетт.

Четвертьфинальный матч между Павлюченковой и Уильямс-старшей пройдет во вторник, 24 января, и начнется в 3:00 по московскому времени.