Серена Уильямс вышла в полуфинал Australian Open

Американская теннисистка Серена Уильямс, занимающая второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четвертьфинальном поединке, который прошел в среду, Уильямс обыграла британку Йоханну Конту со счетом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

В полуфинале американка сыграет с 34-летней Марьяной Лучич-Барони (Хорватия), которая обыграла пятую ракетку мира чешку Каролину Плишкову (6:4, 3:6, 6:4).

В другом полуфинале Винус Уильямс сыграет с соотечественницей Коко Вандевеге.

Australian Open — первый в сезоне турнир «Большого шлема». Соревнования, общий призовой фонд которых превышает 36 миллионов долларов, проходят в Мельбурне с 16 по 29 января.