Титул победительницы Australian Open разыграют сестры Уильямс

Американки Серена и Винус Уильямс встретятся в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Старшая из сестер в полуфинальной игре одолела соотечественницу Коко Вандевеге (6:7, 6:2, 6:3). Серена в параллельной встрече обыграла представительницу Хорватии Мирьяну Лучич-Барони (6:2, 6:1).

Финальный поединок пройдет в субботу, 28 января, в 03:00 по московскому времени. Уильямс-младшая шесть раз выигрывала Открытый чемпионат Австралии, Винус лишь однажды играла в финале соревнований. Счет личных встреч сестер — 16:11 в пользу Серены.

Australian Open — первый в сезоне турнир «Большого шлема». Соревнования, общий призовой фонд которых превышает 36 миллионов долларов, проходят в Мельбурне с 16 по 29 января.