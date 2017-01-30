Серена Уильямс вернулась на первую строчку рейтинга WTA

Американка Серена Уильямс вернулась на первую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом в понедельник, 30 января, сообщается на сайте организации.

В субботу, 28 января, Уильямс стала победительницей Открытого чемпионата Австралии, обыграв в решающем матче свою сестру Винус. Американка стала самой титулованной теннисисткой в истории турниров «Большого шлема», на ее счету 23 победы.

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Немка Ангелик Кербер, возглавлявшая рейтинг WTA с сентября 2016 года, на Australian Open прекратила борьбу в четвертом круге, уступив американке Коко Вандевеге. Теперь представительница Германии на втором месте в списке лучших теннисисток мира.

До 1/8 финала на Открытом чемпионате Австралии дошла и россиянка Светлана Кузнецова, проигравшая соотечественнице Анастасии Павлюченковой. В рейтинге WTA Кузнецова переместилась с девятой на восьмую строчку — это наивысшая позиция среди всех представительниц России.