Канделаки объяснила отсутствие тенниса на российском телевидении

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки объяснила отсутствие тенниса на федеральных телеканалах. Слова Канделаки приводит «Чемпионат.com».

«Теннис по цифрам пока не выходит на качественно новый уровень. Не всегда понятно, когда именно матч начнется, а когда закончится. Если ты поставил теннис в расписание, то разрушил всю сетку вещания. Мы ведь не можем включить в телепрограмму следующую трансляцию и четко планировать эфир! И, в конце концов, теннис в России пока массовая аудитория не смотрит», — сказала Канделаки.

С 16 до 29 января в Мельбурне проходит первый турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии. В финале в женском одиночном разряде сыграют американки Серена и Винус Уильямс. В мужском одиночном разряде до финала дошел швейцарец Роджер Федерер. Его соперник определится в матче Рафаэля Надаля (Испания) и Григора Димитрова (Болгария), который пройдет в пятницу и начнется в 11:30 по московскому времени.