Кроссовки Air Jordan превратили в свечи

Компания What The Shape выпустила коллекцию свечей, выполненных в форме кроссовок. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает Highsnobiety.

За основу взяли несколько моделей Air Jordan: XII и XIII. На свечах видна шнуровка и рельеф подошвы. Аксессуары уже появились в продаже и стоят 21 доллар за штуку.

Дизайн Air Jordan разработан компанией Nike, первым эти кроссовки надел американский баскетболист Майкл Джордан. Air Jordan 1 были впервые выпущены в 1985 году в красно-черной окраске — цветах команды Chicago Bulls (до этого вся обувь для баскетболистов была белого цвета).

По контракту Джордан должен был надевать эти кроссовки на каждый матч, но Лига сочла их слишком яркими и запретила спортсмену выходить в них на площадку. Несмотря на запрет, спортсмен играл обутым в Air Jordan, каждый раз выплачивая штраф.