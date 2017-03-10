Nike посвятил кроссовки Элтону Джону

Американская компания Nike представила обновленную вресию кроссовок Air Force 1 Jet, посвященную британскому певцу и композитору Элтону Джону. Об этом сообщает WWD.

При создании обуви дизайнеры вдохновлялись шарами диско и рыцарскими доспехами.Кроссовки выполнены в единственном экземпляре, пару уже доставили музыканту. Верхняя часть кроссовок выполнена в серебристом цвете, а на пятке написано «сэр».

Сэр Элтон Джон — 69-летний британский певец и композитор. Он остается одним из самых успешных исполнителей Великобритании, продав за свою 50-летнюю карьеру более 250 миллионов записей. В 2016 году он выпустил пластинку Wonderful Crazy Night — 32-й студийный альбом в своей дискографии.

Компания Nike основана в США в 1964 году и первоначально называлась Blue Ribbon Sports. Ее штаб-квартира расположена в Бивертоне, штат Орегон. Продукция компании выпускается также под брендами Nike Golf, NikeLab, Nike Pro, Nike+, Air Jordan и Nike Skateboarding.