Nike поддержал женщин Ближнего Востока

Видео: rerutled / YouTube

Американская компания Nike представила новое мотивационное видео о женщинах Ближнего Востока. Его цель — сломать стереотипы и изменить культурный и социальный взгляд на женщину. Ролик опубликован на YouTube.

В съемках принли участие скейтерша Захра Лари, тренер по паркуру Амаль Мурад, певица Балкис Фаси из Эмиратов, боксерша Арифа Бсеисо из Иордании и фехтовальщица из Туниса Инес Бубакри.

Компания Nike основана в США в 1964 году и первоначально называлась Blue Ribbon Sports. Ее штаб-квартира расположена в Бивертоне, штат Орегон. Продукция компании выпускается также под брендами Nike Golf, NikeLab, Nike Pro, Nike+, Air Jordan и Nike Skateboarding.