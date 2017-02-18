Nike разрешил женщинам не быть «мармеладными»

Спортивный бренд Nike представил первую российскую женскую рекламную кампанию «Сделана из...», призванную бороться со стереотипами о женском предназначении. Об этом сообщил «Ленте.ру» представитель бренда в субботу, 18 февраля.

Видеоролик основан на детской песенке на слова Роберта Бернса в переводе Самуила Маршака со словами: «Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши девчонки». По мнению создателей ролика, девочки сделаны не из «шоколада и мармелада», а из «стремлений, мастерства, независимости и свободы».

В ролике снялись известные российские спортсменки: фигуристка Аделина Сотникова, бегунья Кристина Сивкова, тайский боксер и борец ММА Анастасия Янькова, футболистка Ксения Лазарева, Катя Шенгелия, а также актриса Ирина Горбачева и балерина Ольга Кураева. Он вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях: некоторые пользователи считают, что он формирует слишком брутальный образ девушки.