Nike снял собрал балерину и блогера на тренировку

Видео: Black&White / Vimeo

Компания Nike, которая специализируется на создании спортивной одежды и атрибутики, представила видео, посвященное выходу новой коллекции — Black&White. Ролик опубликован на Vimeo. В линейку вошли модели для бега, трекинга и повседневной жизни, которые объединяет лаконичность и инновационный дизайн.

Коллекцию представили актриса Ирина Горбачева вместе с балериной Станиславой Постновой, дизайнером и блогером Дарой Мускат, журналистом Александрой Боярской, тренером Nike+ Training Club Дарьей Брыгиной и тренером бегового клуба NRC Ольгой Смирновой.

Компания Nike основана в США в 1964 году и первоначально называлась Blue Ribbon Sports. Ее штаб-квартира расположена в Бивертоне, штат Орегон.