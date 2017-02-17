Москвичи начали записываться на Зеленый марафон

Весной в Москве пройдет благотворительный Зеленый марафон Бегущие сердца. Забег запланирован на 28 мая, регистрация уже открыта. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал один из организаторов мероприятия

Марафон при поддержке Сбербанка пройдет уже в третий раз и в этом году вновь состоится на Воробьевых горах и стартует на Университетской площади между МГУ им. Ломоносова и Смотровой площадкой. В забеге предусмотрены три дистанции — 3, 10 и полумарафон 21,1 километра. Отдельно соревновательный зачет на дистанции в 10 километров будет организован для людей с ограниченными возможностями.

Фото: Podium Market 1 /5

Проект станет частью программы Фонда «Каждый ребёнок достоин семьи». Все средства, привлеченные в рамках забега, в полном объеме будут перечислены в Фонд помощи детям «Обнаженные сердца».

Фонд помощи детям «Обнаженные сердца» — международная благотворительная организация, созданная российской моделью Натальей Водяновой в 2004 году. Основные направления работы — создание системы бесплатных услуг для семей, воспитывающих детей с нарушениями развития, и строительство инклюзивных детских игровых площадок.