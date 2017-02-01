В Москве пройдет зеленый марафон «Бегущие сердца»

Фонд помощи детям «Обнаженные сердца» совместно со Сбербанком проведет первый благотворительный Зеленый марафон «Бегущие сердца». Об этом корреспонденту Ленты.ру рассказал один из организаторов мероприятия. Забег состоится 28 мая.

Цель мероприятия — сбор пожертвований для расширения проекта ранней помощи для маленьких детей с нарушениями развития и членов их семей. «В 2017 году мы продолжим развивать инклюзивные и социальные проекты Сбербанка. Совместный с Фондом «Обнаженные сердца» забег в Москве позволит нам удвоить силы, соединить наш опыт с опытом Фонда, вывести Зеленый марафон на новый уровень», — сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По словам основательницы фонда «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой, забег стал важной платформой для привлечения внимания к работе организации. «Мы счастливы обрести сильного партнёра, который разделяют наши ценности в отношении здорового образа жизни и бега со смыслом», — сказала она.

Фонд помощи детям «Обнаженные сердца» — международная благотворительная организация, созданная российской моделью Натальей Водяновой в 2004 году. Основные направления работы — создание системы бесплатных услуг для семей, воспитывающих детей с нарушениями развития, и строительство инклюзивных детских игровых площадок.