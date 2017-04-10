NikeLab усовершенствовал обувь 1980-х годов

Американский бренд спортивной одежды и обуви NikeLab обновил модель кроссовок Sock Racer, которые были выпущены в 1980-х годах. Об этом сообщает Highsnobiety.

Верхняя часть обуви выполнена из материала Flyknit, обеспечивающего хорошую вентиляцию, шнурки заменили фиксирующими ремнями. Модели представлены в трех цветах: сером, белом и черном. Они уже появились в продаже и представлены в фирменных магазинах марки, цена за пару — 140 долларов.

Nike — компания-производитель спортивной экипировки, основана в США в 1964 году и первоначально называлась Blue Ribbon Sports. Штаб-квартира находится в Бивертоне (штат Орегон). Экипирует несколько известных футбольных клубов, в том числе «Барселону», миланский «Интер», парижский «Пари Сен-Жермен». Продукция компании также выпускается под брендами Nike Golf, NikeLab, Nike Pro, Nike+, Air Jordan и Nike Skateboarding.