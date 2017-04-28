Nike создал коллекцию для любителей бегать по ночам

Спортивная марка Nike представила совместную коллекцию с брендом Kith. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает HighSnobiety.

Линейка получила название Midnight («Полночь») и, по словам представителей бренда, предназначена для любителей заниматься бегом.

Фото: Nike 1 /2

В нее вошли несколько моделей одежды. В том числе, не продуваемая и водонепроницаемая куртка с герметичными швами, штаны из ткани Flex специального кроя, который не стесняет движение, а также легкая кепка, впитывающая влагу.

На все модели нанесены специальные светоотражающие элементы, которые делают человека заметным в темное время суток. Новинки уже появились в продаже.

Компания Nike основана в США в 1964 году и первоначально называлась Blue Ribbon Sports. Ее штаб-квартира расположена в Бивертоне, штат Орегон. Продукция компании выпускается также под брендами Nike Golf, NikeLab, Nike Pro, Nike+, Air Jordan и Nike Skateboarding.

