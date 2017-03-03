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Nike впервые выпустил одежду для полных женщин

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Спортивная марка Nike представила первую в своей истории коллекцию одежды plus-size, сообщает The Mashable. В нее вошли более 200 моделей для женщин с формами. Речь идет, в том числе, о куртках, рубашках, шортах, брюках и нижнем белье.

Предпосылки к выходу коллекции появились еще летом 2016 года, когда в аккаунте Nike Women's в Instagram были опубликованы снимки plus-size моделей. «Сильная — это ключевое слово для нас, а размер не имеет значения», — сказала вице-президент компании Хелен Буше.

Компания Nike основана в США в 1964 году и первоначально называлась Blue Ribbon Sports. Ее штаб-квартира расположена в Бивертоне, штат Орегон. Продукция компании выпускается также под брендами Nike Golf, NikeLab, Nike Pro, Nike+, Air Jordan и Nike Skateboarding.

Компания активно развивает программу в поддержку женщин. Например, в феврале 2017 года бренд представил первую российскую рекламную кампанию «Сделана из...», призванную бороться со стереотипами о женском предназначении. Он основан на детской песенке на слова Роберта Бернса в переводе Самуила Маршака со словами: «Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши девчонки». По мнению создателей ролика, девочки сделаны не из «шоколада и мармелада», а из «стремлений, мастерства, независимости и свободы».

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