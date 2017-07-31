Nike превратил кроссовки в сандалии

Дизайнеры компании Nike создали сандалии на базе кроссовок Air Huarache. Об этом сообщает Sneakerbardetroit. Верхняя часть обуви стала открытой, а на щиколотке появился ремешок, закрепленный двумя резинками.

Модель выполнена в белом цвете. Ожидается, что в продажу сандалии поступят с 3 августа и будут представлены в избранных магазинах бренда. Цены на них пока не называются.

Компания Nike основана в США в 1964 году и первоначально называлась Blue Ribbon Sports. Ее штаб-квартира расположена в Бивертоне, штат Орегон.

В конце июля 2017 года марка объявила о выпуске 13 новых версий кроссовок Air Max 97. Кроссовки появятся в разных цветовых решениях. Модель станет доступной в трех вариантах исполнения: стандартный OG, люксовый Premium (в том числе с верхом из змеиной кожи) и облегченный Ultra 17. Последний вариант отличается более современным силуэтом и уменьшенным весом.