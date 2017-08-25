Alexander McQueen сделал кеды и сумку специально для ЦУМа

В московском ЦУМе появятся эксклюзивные кеды и сумка британского бренда Alexander McQueen. Вещи были созданы специально для универмага. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 25 августа.

Модели будут представлены в зоне аксессуаров на первом этаже, а также в зоне женском обуви на третьем.

Кеды с гибкой широкой подошвой выполнены из белой гладкой матовой кожи с заклепками по бокам. Задник из бархатистой черной замши украшен золотистым логотипом бренда. Сумка Box Bag 19 сделана из красной кожи и украшена заклепками. В продаже новинки появятся с 6 сентября.

Фото: пресс-служба ЦУМа 1 /2

Торговый дом ЦУМ основан в 1992 году. Его площадь составляет 70 тысяч квадратных метров. Он является крупнейшим магазином формата department store в Восточной Европе. Там продаются одежда, обувь и аксессуары основных мировых модных брендов, а также парфюмерно-косметическая продукция ведущих марок.

Alexander McQueen — британский модный дом, специализирующийся на производстве одежды, обуви и аксессуаров, а также парфюмерии и нижнего белья.