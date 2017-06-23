Ценности
 

ЦУМ превратили в бассейн с ныряльщиками

Перейти в «Мою Ленту»

В московском универмаге ЦУМ стартовало «Лето в ЦУМе». Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию Ленты.ру в пятницу, 23 июня.

Тема спорта стала основной для кампании и поддерживается оформлением интерьера универмага. Первый этаж и пространство атриума ЦУМа превратилось в огромный бассейн с дорожками, трамплинами и ныряльщиками. Верхние этажи также оформлены в спортивном стиле: второй этаж — как гольф, третий — как теннис, а четвертый — как серфинг.

В рамках кампании также расширился ассортимент четвертого этажа: теперь там расположена зона летних аксессуаров. Также на четвертом этаже теперь продаются серфборды ANKER и представлен богатый выбор спортивной одежды для фитнеса и йоги: No Ka Oi, Heroine Sport, Fendi, Ultracor, Koral, Varley, Deha, LAAIN, Monreal London и другие.

Торговый дом ЦУМ основан в 1992 году как преемник первого российского универмага «Мюр и Мерилиз» (основан в 1857 году, на тот момент являлся третьим магазином формата department store в Европе после Harrods и Selfridges) и ЦУМа в советский период.

Сегодня ЦУМ, площадь которого составляет 70 тысяч квадратных метров, является крупнейшим магазином формата department store в Восточной Европе. Здесь представлены одежда, обувь и аксессуары основных мировых модных брендов, а также парфюмерно-косметическая продукция ведущих марок.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ЦУМ и ДЛТ отметили рост продаж и расширили ассортимент
В ЦУМе оденут «господ от 60 размера»
Клиентам ЦУМа подарят карты на шопинг
Последние новости
Минобороны сообщило о переброске боевиков ИГ в сирийскую провинцию Хама
Глава Можайска указал на нехватку места для мусора из Балашихи на местной свалке
Подозреваемых в убийстве и расчленении двух женщин задержали в Москве  
Причиной пожара в лондонском небоскребе стал неисправный холодильник
Появились новые детали по делу о хабаровском опекуне-педофиле
Названы лучшие неизвестные направления Европы для бюджетного отдыха
Украинский разведчик рассказал о сторонниках России в окружении Порошенко
Ценности
Ценности08:0521 июня

Самый борзый автобот

Практический опыт приручения трансформера Бамблби
10:37Сегодня

Calvin Klein показал секретные фото молодой Кейт Мосс

12:18Сегодня

В Сеуле раскроют секреты работы Лагерфельда

04:04Сегодня

Urban Decay выпустила жидкую помаду с ультрадлинным аппликатором

Ценности08:0010 июня

«Бензин на Ближнем Востоке очень плохого качества»

Роберт Уорд: автослесарь, которого могут вызвать к королеве Великобритании
11:51Сегодня

Бьюти-блогера назначили новым креативным директором Estee Lauder

15:5722 июня

Москвичам за час соберут вещи в круиз

17:0222 июня

Израильтяне показали в Ле-Бурже электрический самолет

Ценности08:0022 июня

«Отсутствие денег заставляет заниматься незаконными вещами»

Рэпер L'One: как у грузина из Якутии сбылась русская мечта
10:15Сегодня

Jaguar Land Rover научит машины ездить самостоятельно

15:0622 июня

Farfetсh обеспечит китайцев люксовыми товарами

13:5922 июня

Valentino нашел гармонию между обществом и личностью

Россия
Я милого узнаю по наколке
Почему россиянки ищут спутников жизни среди зэков
Петербургские власти пообещали жесткую реакцию на несогласованные акции
Аман Тулеев«Отставка для него равна смерти»
Почему поиск преемника старейшего губернатора России станет большой проблемой
«Людей с такими симптомами всего четверо в мире»
Сергей Мостовщиков о любви, стойкости и третьем круге кровообращения
В Госдуме предложили вывезти останки советских солдат из Польши
Воробьев призвал чиновников уделить внимание молодежи на выпускном
Треть россиян выступила за визовый режим с Украиной
Все материалы
Мир
Африканский «боярышник»
Как спиваются жители Черного континента
Богемская рапсодия
Жертвоприношения, ритуалы и пьянство в самом закрытом мужском клубе США
Старикам здесь не место
В Швейцарии хотят разрешить эвтаназию пожилым людям
Опубликовано видео с места теракта в пакистанском городе Кветта
В бюджет США заложат деньги на военную помощь Украине
Тимофей Бордачев: «Убирайтесь, но заплатите высокую цену»
Европейцы хотят развестись с Британией по-жесткому
Закон, удобный во всех отношениях
Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу
Все материалы
Бывший СССР
Выгребная драма
Как деревенские сортиры навлекли на Литву гнев Еврокомиссии
Украинский разведчик рассказал о сторонниках России в окружении Порошенко
В Раде выступили за импичмент Порошенко
В Киеве рассказали о главной теме переговоров Порошенко и Трампа
В центре Киева зарезали начальника разведки 54-й мехбригады ВСУ
Главреда издания «Страна.ua» задержали по подозрению в получении взятки
Нила Ушакова в третий раз избрали мэром Риги
Все материалы
Финансы
«Надо расти в пять раз быстрее, чтобы не отстать»
Сможет ли экономика России показать взрывной рост после успеха в мае
Капитал «Югры» вырос на пять миллиардов рублей
Белоруссия разместила евробонды на 1,4 миллиарда долларов
Пенсионные ассоциации обеспокоились переводами накоплений без ведома граждан
Минфин разработает поправки к концепции индивидуального пенсионного капитала
Сильный рубль сочли тормозом российской экономики
Курс доллара упал ниже 60 рублей
Все материалы
Бизнес
Пан или пропал
Киев угрожает арестами активов «Газпрома» за пределами национальной юрисдикции
Вода камень точит
Инвестиционная привлекательность столицы может вырасти на 10 процентов
Сергей КурченкоОтнять и поделить
Какую собственность на Украине все еще может потерять Россия
Сечин оценил ежегодные инвестиции «Роснефти» в один триллион рублей
Польша возобновила закачку российского газа
В «Газпроме» решили проблему с качеством поставляемого в Европу газа
Глава «Роснефти» спрогнозировал рост рыночной стоимости компании на треть
Все материалы
Силовые структуры
«В крови ребенка действительно был алкоголь»
Монолог судмедэксперта о подмене анализов погибшего мальчика из Балашихи
Советский боец под Сталинградом, осень 1942 года.Сколько их было
Когда поставят точку в подсчете потерь Красной армии в войне
«Грифон» второго поколения
SAAB подняла в воздух новую версию своего истребителя
Минобороны сообщило о переброске боевиков ИГ в сирийскую провинцию Хама
Жителя Хабаровского края уличили в 729 надругательствах над опекаемыми девочками
Массажист оборудовал нарколабораторию в подсобке столичного салона красоты
Минобороны опубликовало видео ударов ВМФ России по позициям ИГ в Сирии
Все материалы
Наука и техника
Кистью и краской
Неизвестные кадры Великой Отечественной через призму советской ретуши
Стив ДжобсГнилой пепин
Забытая история худшего в истории продукта от Apple
Ждите гостей
Доказано существование высокотехнологичной цивилизации в Млечном Пути
Назван эффективный способ избавиться от усталости
«Человеческую рыбу» засняли на рекордной глубине
Объяснено происхождение «горящих прерий» Солнца
Американцы стали запасаться оружием для самообороны
Все материалы
Спорт
Попробуй повтори!
Как видеоповторы могли бы изменить историю мирового футбола
От Криштиану до Роналду
Самые яркие моменты встреч между сборными России и Португалии
Не стыдно и обидно
Гол Криштиану стал единственным в игре Роcсия — Португалия на Кубке конфедераций
«Ливерпуль» заплатил за игрока сборной Египта рекордные 42 миллиона евро
Государственный прокурор Испании согласился заменить Месси тюрьму на штраф
Игровую майку Майкла Джордана продали за 274 тысячи долларов
Молодежная сборная Китая по футболу сыграет в региональной лиге Германии
Все материалы
Культура
Автобот короля Артура
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Трансформеров» до «Холодного танго»
В Москву, в Москву!
Коппола, Дюмон, Каурисмяки: чьи фильмы привезли на ММКФ-2017
Мути много не бывает
Лучшие кадры церемонии открытия ММКФ-2017
Джонни Депп пошутил про убийство Трампа
Вышел клип Radiohead на песню Man Of War
Михалков рассказал о нанесенном санкциями уроне Московскому кинофестивалю
Захарова рассказала историю создания своей песни
Все материалы
Интернет и СМИ
Павел ДуровБеда для анонима
Как Telegram обойдет блокировку в России
Архивное фотоРедакционное мочилово
В Мексике наркокартели убивают журналистов, но власти не торопятся их защищать
Россия — пьяная душа
Как провинциальный русский трэш покоряет YouTube
В Минкомсвязи поставили под сомнение незаменимость Telegram
«ВКонтакте» порадует гимназистов из Климовска концертом IOWA
Мужчина с потешными шляпами стал новой звездой интернета
Путин поздравил выпускников с помощью «ВКонтакте»
Все материалы
Ценности
Сверху видно все
Откровенные купальники для женщин, которым повезло
Самый борзый автобот
Практический опыт приручения трансформера Бамблби
Calvin Klein показал секретные фото молодой Кейт Мосс
ЦУМ превратили в бассейн с ныряльщиками
Urban Decay выпустила жидкую помаду с ультрадлинным аппликатором
Бьюти-блогера назначили новым креативным директором Estee Lauder
Израильтяне показали в Ле-Бурже электрический самолет
Все материалы
Путешествия
Снимите это немедленно
Лучшие нудистские пляжи мира
Отпуск без проблем
10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Названы лучшие неизвестные направления Европы для бюджетного отдыха
Британский отель впервые в мире нанял штатного синоптика
В США открыли огромный бар в честь «Игры престолов»
Топ-модель бросила работу ради путешествий по Европе в минивэне
Скандал пассажиров из-за задержки рейса в Домодедово сняли на видео
Все материалы
Из жизни
Аскот, ВеликобританияДень безумных шляп
Почему британские аристократы, съехавшиеся на скачки в Аскоте, так странно одеты
Миллениалы в бегах
Куда иммигрировать молодому россиянину, мечтающему жить за границей
reaches up to the sky during the summer solstice at Stonehenge, near Salisbury in England, Tuesday, June 21, 2011. The ancient stone circle of Stonehenge is a World Heritage Site erected between approximately 3000BC and 1600BC and despite years of research the reason behind its construction remains a mystery. The summer solstice in the northern hemisphere occurs annually on June 21 and is the time at which the sun is at its northernmost point in the sky.Меч и мотоцикл
Зачем тысячи ведьм и друидов собрались возле Стоунхенджа
В Хорватии экстремалы балансировали на 240-метровой высоте
Разносчицу пиццы из Австралии назвали двойником Тейлор Свифт
43-летняя звезда «Другого мира» завязала роман с актером вдвое моложе ее
Американки стали делать пластические операции «под Меланию Трамп»
Все материалы
Русская рулетка
Как спланировать гонку в 24 часах Ле-Мана и почему эти планы могут не сработать
Кроссоверы, которые пора привезти в Россию
Любите кроссоверы? Вот еще несколько крутых моделей, которые не продаются у нас
Тест и стоимость владения Skoda Superb
Длительный тест универсала Skoda Superb: итоги
Самые качественные машины в мире
Машины каких брендов ездят в сервис реже остальных
Honda задумалась о возвращении Accord и Civic в Россию
Kia представила новый Rio для России
В России отремонтируют восемь тысяч старых Infiniti
Все материалы
Вите надо выйти
Соседи несколько лет травят москвича, который отказывается переселяться
Без свидетелей
Дома для тех, кто ненавидит соседей
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Классовая борьба
На смену дешевым квартирам в Москве пришел новый вид жилья
Да катитесь вы
Семейная пара отказалась от квартиры и поселилась в автобусе
Минстрой решил помочь ипотечным заемщикам
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы