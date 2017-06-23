ЦУМ превратили в бассейн с ныряльщиками

В московском универмаге ЦУМ стартовало «Лето в ЦУМе». Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию Ленты.ру в пятницу, 23 июня.

Тема спорта стала основной для кампании и поддерживается оформлением интерьера универмага. Первый этаж и пространство атриума ЦУМа превратилось в огромный бассейн с дорожками, трамплинами и ныряльщиками. Верхние этажи также оформлены в спортивном стиле: второй этаж — как гольф, третий — как теннис, а четвертый — как серфинг.

В рамках кампании также расширился ассортимент четвертого этажа: теперь там расположена зона летних аксессуаров. Также на четвертом этаже теперь продаются серфборды ANKER и представлен богатый выбор спортивной одежды для фитнеса и йоги: No Ka Oi, Heroine Sport, Fendi, Ultracor, Koral, Varley, Deha, LAAIN, Monreal London и другие.

Торговый дом ЦУМ основан в 1992 году как преемник первого российского универмага «Мюр и Мерилиз» (основан в 1857 году, на тот момент являлся третьим магазином формата department store в Европе после Harrods и Selfridges) и ЦУМа в советский период.

Сегодня ЦУМ, площадь которого составляет 70 тысяч квадратных метров, является крупнейшим магазином формата department store в Восточной Европе. Здесь представлены одежда, обувь и аксессуары основных мировых модных брендов, а также парфюмерно-косметическая продукция ведущих марок.