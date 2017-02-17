ЦУМ и ДЛТ пересмотрели ценовую политику

Универмаги ЦУМ и ДЛТ подвели итоги сезона Осень-Зима 2016-2017 и объявили о начале маркетинговой кампании «Лучший Выбор. Лучшая Цена». Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил генеральный менеджер ЦУМа и ДЛТ Александр Павлов.

В рамках новой ценовой политики сохранится стратегия «миланских цен», но еще большее внимание будет уделено расширению ассортимента. Выбор товаров в ЦУМе и ДЛТ стал одним из лучших в мире. Кроме того, в рамках новой стратегии «Лучшая цена» на отдельные самые модные вещи цены стали еще ниже, чем у европейских ретейлеров.

«Для нас очень важно то, что клиенты наших универмагов получают не только лучшие цены на самые модные вещи, но и лучший выбор. Нигде в Европе нет такого выбора, как в ЦУМе и ДЛТ, и каждый сезон мы работаем над тем, чтобы наш ассортимент расширялся, отображал последние модные тенденции и включал также и эксклюзивные вещи, которые дизайнеры делают только для нас», — объяснил Павлов.

По итогам прошедшего сезона продажи ЦУМа увеличились на 34 процента в евро, ДЛТ — на 62 процента, по сравнению с сезоном Осень-Зима 2015-2016. Рост числа новых клиентов в обоих универмагах составил более 40 процентов, при этом число иностранных покупателей (в первую очередь, китайцев) увеличилось в четыре раза.

«Такие результаты были достигнуты не только за счет снижения цен, но и благодаря работе с ассортиментом. В целом, закупка в ЦУМе была увеличена более, чем в полтора раза, по отдельным категориям, например, по сумкам и аксессуарам, более, чем в 2 раза. Прекрасный результат показал также департамент детской одежды, где закупка и продажи увеличились более, чем на 40 процентов», — пояснил Павлов.

Торговый Дом ЦУМ основан в 1992 году, как преемник первого российского универмага «Мюр и Мерилиз» (основан в 1857 году, на тот момент являлся третьим магазином формата department store в Европе после Harrods и Selfridges) и ЦУМа в советский период.

Сегодня ЦУМ, площадь которого составляет 70 тысяч квадратных метров. Универмаг является крупнейшим магазином формата department store в Восточной Европе. Представляет одежду, обувь, аксессуары основных мировых модных брендов, а также парфюмерно-косметическую продукцию ведущих марок.

ДЛТ — петербургский магазин формата department store, продающий товары сегментов люкс и премиум, преемник советского универмага Дом Ленинградской Торговли. Занимает историческое здание на Большой Конюшенной улице, возведенное по проекту Эрнеста Вирриха в 1908-1913 годах.

Оба универмага управляются Группой Компаний Mercury. С 2016 года ЦУМ и ДЛТ предложили новую ценовую политику, уравняв цены на одежду и аксессуары ведущих мировых брендов с ценами на эти же товары в Милане и других европейских городах.