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ЦУМ внедрил технологию оплаты покупок без подхода к кассе

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Московский универмаг ЦУМ совместно со Сбербанком внедрил систему оплаты покупок на базе iOS, позволяющую покупателям оплачивать и сразу получать свой товар у продавца, минуя поход к кассе. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщили в пресс-службе ЦУМа.

Продавец использует мобильные принтер и терминал, состоящий из iPod Touch и чехла с pos-терминалом. Это стало возможным благодаря Сбербанку, который адаптировал программное обеспечение приема банковских карт для мобильных pos-терминалов со встроенным сканнером штрих-кодов. В свою очередь ЦУМ внедрил технологию полноценного оформления оплаты с печатью фискальных чеков и банковских слипов на мобильном принтере.

На данный момент количество мобильных терминалов в ЦУМе составляет почти половину от стационарных кассовых узлов. Система может быть установлена в любом месте торгового зала.

«Это важный инновационный продукт как для торгового предприятия, так и для покупателя. Пока похожие решения реализовали несколько крупнейших мировых брендов в универмагах Европы и США», — прокомментировала инновацию директор управления торгового эквайринга Сбербанка Светлана Кирсанова.

ЦУМ (сейчас расшифровывается как «Центральный Универсальный Модный») — универмаг, специализирующийся на продаже одежды, обуви, аксессуаров, косметики и парфюмерии сегментов класса люкс и премиум для мужчин, женщин и детей. Принадлежит компании Mercury. Магазин занимает историческое здание бывшего универмага Мюр и Мерилиз, перестроенное под магазин архитектором Романом Клейном в 80-е годы XIX века.

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