ЦУМ раскрыл секрет оформления витрин

Видео: Harper's Bazaar Russia / YouTube

Московский универмаг ЦУМ представил видео, посвященное созданию новогодних витрин. Ролик опубликован на YouTube. Главная тема этого года — сказки народов мира.За стеклами магазина установлены статуи Красной шапочки, Русалочки, Серого волка и других.

ЦУМ (сейчас расшифровывается как «Центральный Универсальный Модный») — универмаг, специализирующийся на продаже одежды, обуви, аксессуаров, косметики и парфюмерии сегментов класса люкс и премиум для мужчин, женщин и детей. Магазин принадлежит российской компании Mercury.

Занимает историческое здание бывшего универмага Мюр и Мерилиз на углу Петровки и Театральной площади, перестроенное под магазин архитектором Романом Клейном в 80-е годы XIX века.