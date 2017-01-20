ЦУМ привез в Москву новые ювелирные бренды

Московский универмаг ЦУМ расширил ассортимент представленной в нем ювелирной продукции. Теперь покупатели могут приобрести украшения брендов Pamela Love, Anissa Kermiche и Marc Alary. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщили в пресс-службе универмага.

Marc Alary Фото: пресс-служба ЦУМ 1 /5

Марка Pamela Love основана в 2007 году нью-йоркским дизайнером Памелой Лав и использует в своих изделиях африканский и мексиканский фольклор, а также средневековую иконографию.

Марк Элари родился во Франции, однако свою ювелирную компанию он создал в Нью-Йорке. В ноябре 2009 года он запустил свой ювелирный бренд Marc Alary. Ранее он работал проектировщиком принтов для DKNY и Louis Vuitton. В ЦУМе представлены его серьги, кольца и подвески в виде обезьян и рептилий.

Анисса Кермиш родилась в Париже, ювелирное дело изучала в Центральном колледже искусства и дизайна им. Святого Мартина. Первую коллекцию под своей маркой представила в 2016 году.

ЦУМ (сейчас расшифровывается как «Центральный Универсальный Модный») — универмаг, специализирующийся на продаже одежды, обуви, аксессуаров, косметики и парфюмерии сегментов класса люкс и премиум для мужчин, женщин и детей. Принадлежит компании Mercury. Магазин занимает историческое здание бывшего универмага Мюр и Мерилиз, перестроенное под магазин архитектором Романом Клейном в 80-е годы XIX века.