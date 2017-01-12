Louis Vuitton выпустил кроссовки только для клиенток ЦУМа

Louis Vuitton создал лимитированную серию женских кроссовок Run Way специально для корнера дома в ЦУМе, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы компании в среду, 12 января.

Выпущено всего 36 пар модели со скрытым пятисантиметровым каблуком. Верх кроссовок отделан натуральной некрашеной кожей питона. На стельку нанесено название коллекции. Кроссовки продаются с двумя парами шнурков разного цвета.

Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном. Специализируется на производстве аксессуаров, одежды, обуви, часов и ювелирных украшений для мужчин и женщин. Входит в международный холдинг LVMH.

ЦУМ (сейчас расшифровывается как «Центральный Универсальный Модный») — универмаг, специализирующийся на продаже одежды, обуви, аксессуаров, косметики и парфюмерии сегментов класса люкс и премиум для мужчин, женщин и детей. Принадлежит компании Mercury. Магазин занимает историческое здание бывшего универмага Мюр и Мерилиз, перестроенное под магазин архитектором Романом Клейном в 80-е годы XIX века. В декабре 2016 года ЦУМ продемонстрировал видеоролик о создании оригинального оформления витрин в духе известных сказок.