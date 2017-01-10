Louis Vuitton покажет круизную коллекцию в секретном месте

Французский модный дом Louis Vuitton назвал место проведения показа новой круизной коллекции одежды и аксессуаров. Об этом во вторник, 10 января, сообщает Vogue.

Дефиле пройдет в середине мая в Японии, однако точное место проведения держится в строгом секрете, а детали мероприятия не раскрываются. До этого показы проводились в Монако, Палм-Спрингс и Рио-де-Жанейро.

Другой французский модный дом, Dior, проведет показ круизной линейки в Голливуде (Лос-Анджелес). Это станет дебютом нового креативного директора Марии Грации Кьюри. Свою первую кутюрную линейку она представит на Неделе высокой моды, которая пройдет в Париже в январе.

Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном. Специализируется на производстве аксессуаров, одежды, обуви, часов и ювелирных украшений для мужчин и женщин. В настоящее время компания является частью международного холдинга LVMH.