Клиентам ЦУМа подарят карты на шоппинг

С 29 апреля по 10 мая в московскмо ЦУМе можно получить подарочную карту на шоппинг. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 3 мая.

При покупке в магазине или на сайте на 100 000 или 300 000 рублей клиенты универмага получат карту номиналом 30 000 или 100 000 рублей соответственно. Воспользоваться этой картой можно будет с 1 по 30 июня 2017 года.

Торговый Дом ЦУМ основан в 1992 году как преемник первого российского универмага «Мюр и Мерилиз» (основан в 1857 году, на тот момент являлся третьим магазином формата department store в Европе после Harrods и Selfridges) и ЦУМа в советский период.

Сегодня ЦУМ, площадь которого составляет 70 тысяч квадратных метров, является крупнейшим магазином формата department store в Восточной Европе. Здесь представлены одежда, обувь и аксессуары основных мировых модных брендов, а также парфюмерно-косметическая продукция ведущих марок.