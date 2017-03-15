ЦУМ сделал свои витрины цифровыми

Московский модный универмаг ЦУМ в наступившем сезоне превратил свои витрины в цифровые экраны. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы магазина в среду, 15 марта.

На экранах в витринах универмага со стороны улицы Кузнецкий мост будут демонстрироваться ролики рекламных кампаний, показы мод и собственный видеоконтент, создаваемый креативной командой универмага. Витрины со стороны улиц Петровка и Неглинная оформлены в традиционном стиле. Их декор обыгрывает основной тренд сезона — неоновые оттенки.

Фото: пресс-служба ЦУМа 1 /5

Торговый Дом ЦУМ основан в 1992 году как преемник первого российского универмага «Мюр и Мерилиз» (основан в 1857 году, на тот момент являлся третьим магазином формата department store в Европе после Harrods и Selfridges) и ЦУМа в советский период.

Сегодня ЦУМ, площадь которого составляет 70 тысяч квадратных метров, является крупнейшим магазином формата department store в Восточной Европе. Здесь представлены одежда, обувь и аксессуары основных мировых модных брендов, а также парфюмерно-косметическая продукция ведущих марок.