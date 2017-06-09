В ЦУМе оденут «господ от 60 размера»

В Московском ЦУМе открылся обновленный корнер мужской одежды XXXL. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы торгового дома. Вещи по его словам рассчитаны на «господ от 60 до 70 размера».

Там представлены такие бренды как Brioni, Zilli, Barrett, Bilancioni, Brax, Cortigiani, Eduard Dressler, Moorer, Napoleone Erba, Pal Zileri, Paul & Shark, Windsor. Кроме того, покупателям предложили большой выбор обуви от 46 до 50 размера.

Пространство магазина выдержано в бежево-серой цветовой гамме. Корнер занимает площадь в 160 квадратных метров.

Торговый Дом ЦУМ основан в 1992 году как преемник первого российского универмага «Мюр и Мерилиз» (основан в 1857 году, на тот момент являлся третьим магазином формата department store в Европе после Harrods и Selfridges) и ЦУМа в советский период.

Сегодня ЦУМ, площадь которого составляет 70 тысяч квадратных метров, является крупнейшим магазином формата department store в Восточной Европе. Здесь представлены одежда, обувь и аксессуары основных мировых модных брендов, а также парфюмерно-косметическая продукция ведущих марок.