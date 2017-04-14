В ЦУМе устроят пасхальный бранч

На Пасху в московском ЦУМе устроят праздничный бранч. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 14 апреля.

В меню войдут куличи с помадкой, творожная пасха, крашеные яица, пасхальные булочки, шоколадные яйца, праздничные пироги. Гостям будут также предложены яйца с осетровой икрой, салат из перепелиных яиц с копченым лососем, каре ягненка в зеленой панировке, баранья корейка, димсамы с крабом, большой выбор икры и морских деликатесов и многое другое.

Фото: пресс-служба ЦУМа 1 /5

Торговый Дом ЦУМ основан в 1992 году как преемник первого российского универмага «Мюр и Мерилиз» (основан в 1857 году, на тот момент являлся третьим магазином формата department store в Европе после Harrods и Selfridges) и ЦУМа в советский период.

Сегодня ЦУМ, площадь которого составляет 70 тысяч квадратных метров, является крупнейшим магазином формата department store в Восточной Европе. Здесь представлены одежда, обувь и аксессуары основных мировых модных брендов, а также парфюмерно-косметическая продукция ведущих марок.