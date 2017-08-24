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В ЦУМе появятся кроссовки рэпера Skepta

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В московском ЦУМе в продажу поступит новая модель кроссовок — Nike AM97 x Skepta. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 24 августа. Обувь начнут продавать со 2 сентября.

Обувь была разработана в сотрудничестве с английским рэпером Skepta. Верхняя часть кроссовок выполнена в трех цветах: сером, медном и зеленом. Цены пока не названы.

Компания Nike основана в США в 1964 году и первоначально называлась Blue Ribbon Sports. Ее штаб-квартира расположена в Бивертоне, штат Орегон. Продукция компании выпускается также под брендами Nike Golf, NikeLab, Nike Pro, Nike+, Air Jordan и Nike Skateboarding.

Джозеф Джуниор Аденуга, который выступает под псевдонимом Skepta, — английский рэпер и продюсер. Дебютный альбом под названием Greatest HIts он выпустил в 2007 году. Последняя на настоящий момент пластинка музыканта увидела свет весной 2016 года.

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