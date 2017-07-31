Off-White покажет коллекцию одежды в память принцессы Дианы

Марка одежды Off-White посвятила новую коллекцию принцессе Диане. Выход линейки приурочен к 20-летию со дня ее смерти. Об этом сообщается на официальной странице марки в Instagram.

В соцсети размещена фотография, где собраны несколько десятков снимков принцессы. Она подписана так: «Одна женщина — 40 образов Off-White». Детали коллекции пока держатся в секрете, новинки представят во время Недели моды в Париже, которая пройдет в сентябре.

" one woman, 40 @off____white looks in the works come september " A post shared by @virgilabloh on Jul 26, 2017 at 6:28am PDT

Осенью 2016 года интернет-магазин Asos выпустил капсульную коллекцию одежды в честь Дианы вместе с дизайнером Шармадин Рейд. В нее вошли модели, похожие на те, в которых мать наследников британского престола появлялась на публике в последние годы жизни. Речь идет о классическом костюме-двойке в тонкую полоску, платье без рукавов с золотыми пуговицами и университетском свитшоте.

Принцесса Диана — первая жена принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола. Она погибла в августе 1997 года в автокатастрофе в Париже.