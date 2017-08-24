В центре Москвы установили гигантский оранжевый пакет ЦУМа

Историческому зданию в центре Москвы, где сейчас располагается универмаг ЦУМ, исполняется 110 лет. В честь юбилея у центрального входа в магазин со стороны Кузнецкого моста установили 9-метровый павильон. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это конструкция в виде глянцевого оранжевого пакета ЦУМа с подсветкой и боковыми подиумами. На нем изображена юбилейная эмблема «ЦУМ 110». Ручки пакета выполнены из толстых канатов.

В скором времени в универмаге появятся лимитированные коллекции мировых брендов в честь юбилея. По словам представителей пресс-службы универмага, свою продукцию представят Dolce&Gabbana, Emilio Pucci, Valentino, Loro Piana, Bottega Veneta, Tom Ford, Marni, Sergio Rossi и другие.

Торговый дом ЦУМ основан в 1992 году. Его площадь составляет 70 тысяч квадратных метров. Он является крупнейшим магазином формата department store в Восточной Европе. Там продается одежда, обувь и аксессуары основных мировых модных брендов, а также парфюмерно-косметическая продукция ведущих марок.