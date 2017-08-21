ЦУМ соберет детей в школу

В московском универмаге ЦУМ стартовала акция под названием «Скоро в школу». Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 21 августа.

В детском пространстве на четвертом этаже магазина представлено более 150 брендов детской одежды, обуви и аксессуаров, которые помогут собрать гардероб как первоклассников, так и учащихся старших классов. В ассортименте универмага представлены детские линии Dolce&Gabbana, Gucci, Balmain, Stella McCartney, Kenzo, Armani Junior, Polo Ralph Lauren, Burberry, N21, Givenchy, Dal Lago, Aletta, Il Gufo, Monnalisa и другие бренды.

Фото: пресс-служба ЦУМа 1 /10

Кроме того, в универмаге появились временные магазины с канцелярскими товарами, портфелями и рюкзаками от марок Angry Birds, Barbie, Cars, Frozen и других.

Торговый дом ЦУМ основан в 1992 году как преемник первого российского универмага «Мюр и Мерилиз» (основан в 1857 году, на тот момент являлся третьим магазином формата department store в Европе после Harrods и Selfridges) и ЦУМа в советский период.

В настоящее время в универмагепредставлены одежда, обувь и аксессуары основных мировых модных брендов, а также парфюмерно-косметическая продукция ведущих марок.