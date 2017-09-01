ЦУМ раскроет тайны творчества модельера Дриса ван Нотена

В октябре 2017 года в российском универмаге ЦУМ будет представлено юбилейное двухтомное издание, посвященное ретроспективе творчества дизайнера Дриса ван Нотена, сообщил «Ленте.ру» в пятницу, 1 сентября, представитель пресс-службы универмага.

Издание включает фотографии и описания 100 модных дефиле, проведенных Дрисом ван Нотеном за его карьеру в моде. «Мне нравится, что эта книга запечатлела мое прошлое, так что теперь я могу сконцентрироваться на будущем и продолжать развиваться как дизайнер, — рассказал модельер. — Сначала я опубликовал книгу, в которой были представлены мои первые 50 показов, так что издание книги со следующими 50 стало логичным шагом». Дрис ван Нотен отметил, что «фотографии и тексты дают возможность вспомнить, прочитать, понять контекст и источник вдохновения каждой коллекции и не только ее в отдельности, но и всего, что ее окружало».

Фото: пресс-служба ЦУМ 1 /5

Соавторами дизайнера стали журналисты и эксперты моды Сюзанна Франкель и Тим Бланкс.

Книга выходит в издательстве Lannoo Publishers. В Бельгии и Голландии она поступит в продажу в сентябре 2017 года, месяцем позже — в других странах мира, в том числе в России. Лимитированной серией будет выпущен тираж двух томов в декоративном футляре.

Дрис ван Нотен — бельгийский модельер, основатель бренда Dries Van Noten. Выпускник бельгийской Королевской академии изящных искусств. Начал заниматься дизайном одежды в 1985 году. Участник так называемой антверпенской шестерки наряду с Вальтером ван Бейрендонком (Walter Van Beirendonck), Анн Демельмейстер (Ann Demeulemeester), Дирком Биккембергсом (Dirk Bikkembergs), Дирком ван Саеном (Dirk Van Saene) и Мариной Йи (Marina Yee). Лауреат премии Совета дизайнеров Америки (Council of Fashion Designers of America, 2008).