Burberry научит британскому стилю по фотографиям

Модный дом Burberry устроит масштабную фотовыставку под названием Here We Are, посвященную британскому стилю жизни. Она пройдет в новом выставочном пространстве в Лондоне — Clerkenwell. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил один из организаторов выставки.

В рамках экспозиции будут представлены работы нескольких десятков британских документалистов, в том числе фотографии сообщества Ноттинг-Хилла, портреты британских бизнесменов, также состоится презентация работ фотографа Аласдера Маклеллана — партнера бренда.

Фото: пресс-служба Burberry 1 /3

«Эти работы показывают британскую жизнь во всех красках и нюансах, как несправедливых и суровых, так и красивых и даже прекрасных», — сказал президент Burberry Кристофер Бейли. ВЫставка откроется 18 сентября и продолжится до 1 октября.

Burberry — один из старейших британских брендов, специализируется на производстве одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс для мужчин, женщин и детей. Компания основана в 1856 году.