Burberry украсил сумки и шарфы мифическими животными

Британский модный дом Burberry представил коллекцию под названием Beasts. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 4 июля.

В нее вошли аксессуары из кожи с принтами и вышитыми аппликациями, на которых изображены мифические животные, а также сумки и фирменные шарфы с принтами. Аксессуары из кожи раскрашиваются вручную. В ближайшее время новинки появятся в продаже и будут представлены в фирменных бутиках.

Burberry — один из старейших британских брендов, специализируется на производстве одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс. Компания основана в 1856 году.

Среди новинок марки — коллекция сумок DK88. В нее вошли модели, выполненные в актуальных цветах сезона: лавандовом, канареечном, пастельно-розовом и фисташковом.