Burberry перекрасил сумки в актуальные цвета сезона

Британский модный дом Burberry обновил коллекцию сумок DK88. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 22 мая.

В нее вошли модели, выполненные в актуальных цветах сезона: лавандовом, канареечном, пастельно-розовом и фисташковом. Новинки представлены в фирменных бутиках, цены на них не называются.

Фото: пресс-служба Burberry 1 /7

Коллекция сумок DK88 из кожи Trench получила свое название от фирменного кода, используемого на фабрике Burberry для обозначения габардина медового цвета. Сумка DK88 является «сердцем» коллекции благодаря актуальному силуэту, фирменному замочному механизму и жесткой скульптурной ручке из дерева, обтянутой натуральной итальянской кожей.

Burberry — один из старейших британских брендов, специализируется на производстве одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс. Компания основана в 1856 году.