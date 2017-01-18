Burberry нашел работу для 16-летней дочери Джуда Лоу

Дочь актера Джуда Лоу, 16-летняя Айрис, стала лицом британского бренда Burberry. Об этом сообщает Fashionista. Девушка будет представлять косметику — например, блеск для губ с бархатным эффектом Liquid Lip Velvet lipsticks.

«Мне нравится, что Burberry поддерживает молодые британские таланты, и здорово, что я могу быть самой собой и, в то же время, наслаждаться трансформацией своей внешности и творческим процессом», — сказала она.

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Burberry — один из старейших британских брендов, специализируется на производстве одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс. Компания основана в 1856 году.

Айрис Лоу — дочь актера Джуда Лоу и его первой супруги Сэри Фрост. Она уже иммет небольшой опыт в модном бизнесе: девушка принимала участие в рекламной кампании Illustrated People.