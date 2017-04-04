Burberry выпустил аромат в честь лондонских вечеров

Британская марка Burberry представила новый аромат под названием Mr. Burberry Eau de Parfum. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 4 апреля.

По словам представителей бренда, новый парфюм вдохновлен «предчувствием вечера в Лондоне». В его составе присутствуют ноты эстрагона, корицы, пачули, амбры и ветивера. При желании на флакон можно нанести свою монограмму. Вокруг горылшка повязан бант из черного габардина.

Фото: пресс-служба Burberry

Burberry — один из старейших британских брендов, специализируется на производстве одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс. Компания основана в 1856 году.