Дочь Джуда Лоу снялась в рекламной кампании Burberry

Дочь актера Джуда Лоу, 16-летняя Айрис, приняла участие в рекламной кампании марки Burberry. Своими впечатлениями от съемок начинающая модель поделилась на своей странице в Instagram.

Девушка будет заниматься продвижением косметической продукции бренда. Лицом марки ее выбрали в начале 2017 года.

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Burberry — один из старейших британских брендов, специализируется на производстве одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс. Компания основана в 1856 году.

Айрис Лоу — дочь актера Джуда Лоу и его первой супруги Сэри Фрост. Она уже имеет небольшой опыт в модном бизнесе: девушка принимала участие в рекламной кампании Illustrated People.