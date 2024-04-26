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12:37, 26 апреля 2024Россия

Володин предложил назначить ответственного за семейную политику министра

Володин: один из министров должен быть ответственен за семейную политику

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Один из министров должен быть ответственен за семейную политику. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, предложивший «закрепить этот вопрос». Слова главы нижней палаты приводит «Интерфакс».

Необходимость такой меры Володин связал со стремлением государства повысить уровень благополучия семей. Он заявил, что демографический вопрос является судьбоносным для России.

Вице-премьер Татьяна Голикова предложили закрепить эти функции за министерством труда и социальной защиты. Аналогичное мнение выразила глава Совфеда Валентина Матвиенко. «Мы предлагаем эту компетенцию передать министерству труда и назвать его министерством труда, социальной и семейной политики», — сказала она.

Ранее Володин заявил о вырождении Запада из-за проводимой там гендерной политики. Происходящие на Западе перемены, в частности законодательно закрепленная в Германии возможность менять пол раз в год, являются результатом пропаганды соответствующих ценностей, пояснил он.

ЖЗЛ
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