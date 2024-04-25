Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:26, 25 апреля 2024Россия

Володин заявил о вырождении Запада из-за проводимой там политики

Володин: гендерная политика Запада говорит о вырождении

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Гендерная политика Запада является катастрофой и человеческой трагедией. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

Так спикер отреагировал на принятие в Швеции закона, разрешающего юридическую смену пола без проведения медицинской операции. Аналогичный закон также был принят в Германии, где гражданам разрешили менять пол раз в год по желанию.

В публикации под заголовком «Вырождение» Володин заявил, что принимаемые на Западе гендерные законы являются следствием пропаганды. Он отметил, что операции по смене пола стали выгодным бизнесом с годовым оборотом около миллиарда долларов.

В этой связи глава нижней палаты указал на кратный рост в США числа детей с расстройством гендерной идентичности. Он назвал пагубной такую политику руководства западных стран. «Нам с ними не по пути. Мы против этого», — заключил он.

Ранее в МИД России высмеяли немецкий закон о смене пола раз в год. Официальный представитель министерства Мария Захарова в шутку поинтересовалась, зачем «сдерживать себя в вопросе выбора». «Возможно, если [менять пол еще] чаще, то новый гендер не успеет зажит», — пояснила она.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-разведчик сообщил о 75 французских наемниках и агентах, воевавших за ВСУ. Они могли участвовать в боях за Мариуполь

      В Белоруссии рассказали о разработке лазерного оружия

      Врач предупредил о плачевных последствиях одиночества

      В Петербурге Porsche попытался проехать по разведенному мосту

      Оценен ущерб для здоровья людей от грязного воздуха

      Алиев ответил на вопрос о военной помощи Азербайджана Украине

      Предполагаемый взяткодатель по делу Иванова попал на видео

      Стало известно о неудаче ВСУ на лиманском направлении

      В СИЗО отправили еще одного фигуранта по делу замминистра обороны Тимура Иванова

      Россиян предупредили о требующем срочного обращения к врачу симптоме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше