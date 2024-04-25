Володин заявил о вырождении Запада из-за проводимой там политики

Володин: гендерная политика Запада говорит о вырождении

Гендерная политика Запада является катастрофой и человеческой трагедией. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

Так спикер отреагировал на принятие в Швеции закона, разрешающего юридическую смену пола без проведения медицинской операции. Аналогичный закон также был принят в Германии, где гражданам разрешили менять пол раз в год по желанию.

В публикации под заголовком «Вырождение» Володин заявил, что принимаемые на Западе гендерные законы являются следствием пропаганды. Он отметил, что операции по смене пола стали выгодным бизнесом с годовым оборотом около миллиарда долларов.

В этой связи глава нижней палаты указал на кратный рост в США числа детей с расстройством гендерной идентичности. Он назвал пагубной такую политику руководства западных стран. «Нам с ними не по пути. Мы против этого», — заключил он.

Ранее в МИД России высмеяли немецкий закон о смене пола раз в год. Официальный представитель министерства Мария Захарова в шутку поинтересовалась, зачем «сдерживать себя в вопросе выбора». «Возможно, если [менять пол еще] чаще, то новый гендер не успеет зажит», — пояснила она.