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22:02, 14 апреля 2024Мир

Захарова отреагировала на новый закон о смене пола в Германии

Представитель МИД РФ Захарова высмеяла закон о смене пола в Германии
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Немецкие законодатели пробили очередное дно, разрешив менять пол раз в год по желанию. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что по новому закону граждане Германии смогут менять пол один раз в год. Кроме того, детям старше 14 лет для этого не потребуется письменное согласие родителей.

Представитель МИД в шутку поинтересовалась, зачем «сдерживать себя в вопросе выбора». «Интересно, зачем сдерживать себя в свободе выбора. Возможно, если чаще, то новый гендер не успеет зажить», — высмеяла закон дипломат.

Другой закон, который упомянула Захарова, был принят 22 марта и вступил в силу 1 апреля. Бундесрат Германии одобрил легализацию выращивания и хранения марихуаны.

По мнению министра юстиции ФРГ Марко Бушмана, новый закон снизит нагрузку на полицию и судебную систему.

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      Евгений Силаев
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