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15:46, 22 марта 2024Мир

Германия легализовала каннабис

Бундесрат Германии одобрил законопроект о легализации каннабиса с 1 апреля

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Бундесрат Германии одобрил законопроект о легализации каннабиса с 1 апреля. Трансляция заседания велась на YouTube-канале законодательного органа.

На заседании рассматривался вопрос об отправке законопроекта на дополнительное согласование в профильный комитет парламента. Однако инициатива не набрала необходимое количество голосов, обеспечив одобрение законопроекта.

«Это меньшинство, таким образом голосование в комитете отпадает», — заявила спикер бундесрата Мануэла Швезиг. Таким образом, закон о легализации хранения и выращивания марихуаны вступит в силу 1 апреля.

В октябре 2022 года правительство Германии одобрило предложение Минздрава о лицензированном и контролируемом государством коммерческом выращивании каннабиса. Первоначально планировалось разрешить хранение до 30 граммов марихуаны.

23 февраля бундестаг Германии одобрил хранение для личного пользования до 25 граммов марихуаны или гашиша в чистом виде. Также можно будет выращивать дома до трех кустов конопли для использования в личных целях.

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