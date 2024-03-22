Германия легализовала каннабис

Бундесрат Германии одобрил законопроект о легализации каннабиса с 1 апреля

Бундесрат Германии одобрил законопроект о легализации каннабиса с 1 апреля. Трансляция заседания велась на YouTube-канале законодательного органа.

На заседании рассматривался вопрос об отправке законопроекта на дополнительное согласование в профильный комитет парламента. Однако инициатива не набрала необходимое количество голосов, обеспечив одобрение законопроекта.

«Это меньшинство, таким образом голосование в комитете отпадает», — заявила спикер бундесрата Мануэла Швезиг. Таким образом, закон о легализации хранения и выращивания марихуаны вступит в силу 1 апреля.

В октябре 2022 года правительство Германии одобрило предложение Минздрава о лицензированном и контролируемом государством коммерческом выращивании каннабиса. Первоначально планировалось разрешить хранение до 30 граммов марихуаны.

23 февраля бундестаг Германии одобрил хранение для личного пользования до 25 граммов марихуаны или гашиша в чистом виде. Также можно будет выращивать дома до трех кустов конопли для использования в личных целях.