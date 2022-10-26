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13:05, 26 октября 2022Мир

В Германии разрешат покупать и хранить каннабис

Bloomberg: взрослым гражданам Германии разрешат покупать и хранить до 30 граммов каннабиса

Фото: Jorge Silva / Reuters

В Германии разрешат взрослым гражданам покупать и хранить до 30 граммов каннабиса для личного потребления. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, правительство одобрило предложение Минздрава о лицензированном и контролируемом государством коммерческом выращивании и распространении этого растения. Таким образом ФРГ планирует избавиться от распространения вещества на черном рынке. До этого кабмин предлагал ввести потолок в 20 граммов.

В прошлом году новой правящей коалицией в ФРГ был обнародован план легализации марихуаны. Уточнялось, что на проверку эффективности проекта будет отведено четыре года, по истечении которых закон пересмотрят с учетом его социальных последствий.

В августе канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что легализация марихуаны ожидается довольно скоро, и назвал это решение непростым. Несмотря на то, что планы по легализации были прописаны в коалиционном соглашении, он отметил, что ему нелегко далось принятие этого решения, потому что сам он никогда не употреблял каннабис.

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Варвара Кошечкина
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