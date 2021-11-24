Новое правительство ФРГ легализует каннабис

Новая правящая коалиция в ФРГ, в состав которой вошли социал-демократы, «зеленые» и свободные демократы, планирует легализовать рекреационное употребление каннабиса. Об этом стало известно из обнародованного текста коалиционного соглашения.

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Согласно документу, правительство введет контролируемое распределение каннабиса среди взрослых немцев через сертифицированные магазины. По мнению представителей коалиции, таким образом получится контролировать качество продаваемой марихуаны, а также защитить несовершеннолетних.

Уточняется, что эффективность этого проекта будет оценена через четыре года и закон будет пересмотрен, согласно его социальным последствиям. При этом в коалиции планируется повысить осведомленность несовершеннолетних и беременных женщин в вопросах потребления марихуаны, никотина и алкоголя, чтобы защитить от нежелательных последствий.

Коалиция планирует ужесточить правила маркетинга и спонсирования распространения алкоголя, никотина и каннабиса. Новое правительство утверждает, что все меры в области охраны здоровья подкрепляются научными исследованиями.

24 ноября стало известно, что новая коалиция согласовала состав кабинета правительства ФРГ. В стране определился новый канцлер — им станет глава (Социал-демократической партии) СДПГ Олаф Шольц. Процедура его избрания состоится примерно через две недели.