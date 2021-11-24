В Германии определился новый канцлер

В Германии заключили соглашение о коалиционном правительстве, новым канцлером станет Шольц

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) окончательно согласовала договор о создании коалиции с партиями «Союз90/Зеленые» и Свободной демократической партией (СвПД), о чем свидетельствует сообщение издания Die Welt. Теперь в стране определился новый канцлер — им станет глава СДПГ Олаф Шольц.

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Процедура его избрания состоится примерно через две недели. Крайний срок — 8 декабря, отмечает Deutsche Welle.

В достигнутом коалиционном соглашении правительство ФРГ обещает в 2023 году вернуться к долговому тормозу, не вводить никаких новых налогов, отказаться от угля уже в 2030 году, модернизировать промышленность и решить социальные вопросы, связанные с отсутствием жилья и детской бедностью.

Парламентские выборы в стране прошли 26 сентября. Победу одержала СДПГ, набравшая 25,7 процента голосов.