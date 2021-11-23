В Германии захотели наладить отношения с Россией

Власти Германии захотели наладить отношения с Россией при условии урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил на внешнеполитическом форуме в Берлине министр иностранных дел страны Хайко Маас, передает ТАСС.

«Разумеется, мы хотим лучших отношений с Россией. Они могут становиться только лучше», — подчеркнул глава немецкого МИД. По его словам, для этого необходим прогресс в решении кризиса на востоке Украины на базе Минских соглашений.

15 ноября бывший глава Европарламента и кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц предположил, что при новом правительстве у Германии и России сохранятся особые отношения, дальнейшее развитие которых может внести позитивный вклад в улучшение отношений Евросоюза с Москвой.

До этого сообщалось, что социал-демократы (СПДГ) и «Союз90/Зеленые» разошлись во мнениях по России при создании коалиции в ФРГ. Наибольшие разногласия возникли между «Зелеными» и социал-демократами. Последние требуют включить в документ положение о том, что Германия «всерьез относится к обоснованным интересам России и в то же время уважает интересы европейских соседей».