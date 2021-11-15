Немецкий политик рассказал о связи России и Германии

Немецкий политик, бывший глава Европарламента и кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц порассуждал об отношениях России и Германии с приходом нового канцлера ФРГ от Социал-демократической партии (СДПГ) Олафа Шольца. Своим мнением он поделился в интервью «Коммерсанту».

По словам Шульца, при новом правительстве у Германии и России сохранятся особые отношения, дальнейшее развитие которых может внести позитивный вклад в улучшение отношений Евросоюза с Россией.

Бывший глава Европарламента ответил утвердительно на вопрос корреспондента, сможет ли Шольц на посту канцлера выстраивать такие же тесные отношения с президентом России Владимиром Путиным, как это делала Ангела Меркель.

«Не сомневаюсь. Канцлеру ФРГ надо взаимодействовать с Россией. В этом смысле я рассчитываю на преемственность Олафа Шольца по отношению к Ангеле Меркель. Не забывайте, что он был генеральным секретарем СДПГ при ее предшественнике — Герхарде Шрёдере. Это часто упускают из виду», — пояснил Шульц. Политик напомнил, что Меркель поддерживала контакт с Путиным даже в самые сложные времена.

Ранее Шольц обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что он шантажирует Германию и другие страны, провоцируя наплыв мигрантов на границе с Польшей. «То, что делает Лукашенко, это безответственно. Это диктатор, который не пользуется больше поддержкой своего народа, правит, применяя насилие, отправил многих оппозиционеров в тюрьмы», — заявил лидер СДПГ на брифинге в Берлине.